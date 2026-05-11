В США заметили «отдаление» Зеленского от Вашингтона

Украина и ее президент Владимир Зеленский постепенно отдаляются от США. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

«Теперь президент Украины Владимир Зеленский, похоже, отходит от этих отношений и дистанцируется от страны, которая когда-то была его крупнейшим союзником. Сейчас, когда переговоры находятся на грани срыва, Зеленский публично критикует Соединенные Штаты способами, которые были немыслимы ещё в прошлом году, когда Украина вела осторожную борьбу против стремления администрации Трампа к скорейшему миру, выгодному России», — пишет СМИ.

Издание отмечает, что Украина, похоже, сейчас идет к «более длительному» конфликту с Россией и к уменьшению американской помощи. Аналитики отмечают, что сложнее всего Киеву будет заменить американские разведданные, и на смену им могут прийти европейские альтернативы. Также Украине всё ещё необходимы американские противоракетные комплексы Patriot. Однако СМИ отмечает, что в целом Киев стал меньше нуждаться в американской военной помощи.

«Одна из причин растущей откровенности Украины проста. После многих лет усилий по наращиванию собственного оборонного производства она больше не так сильно нуждается в Соединенных Штатах. Киев также открыто ищет поддержки в других странах», — пишет NYT.

7 мая секретарь СНБО Украины Рустем Умеров прилетел в Майами, чтобы встретиться со спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

11 мая Зеленский рассказал о том, что Умеров во время визита в США обсудил в американцами форматы встреч на уровне лидеров для завершения конфликта.

В конце апреля Зеленский раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса, который заявил, что прекращение прямых поставок американского оружия Украине является одним из главных достижений нынешней администрации США. При этом Зеленский подчеркнул, что США являются «отличным партером» для Украины.

Ранее на Украине допустили влияние Трампа на решение Зеленского по Донбассу.