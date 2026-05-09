Путин прокомментировал паузу в трехсторонних переговорах по Украине

Путин: мирные переговоры прежде всего касаются РФ и Украины
Урегулирование конфликта на Украине прежде всего касается Москвы и Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Если кто-то нам хочет помочь и делает это, а мы видим, что сегодняшняя администрация США и президент Соединенных Штатов искренне, хочу это подчеркнуть, искреннее стремятся к урегулированию, им явно этот конфликт не нужен, у них много других приоритетных задач, мы за это им только благодарны», — сказал глава государства в ответ на вопрос, не затянулась ли пауза в трехсторонних переговорах.

При этом президент повторил, что прежде всего это дело РФ и Украины.

9 мая советник Офиса украинского лидера Сергей Лещенко заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным где угодно, но не в Москве. Он объяснил это тем, что «Москва является столицей враждебного Киеву государства».

До этого издание Strategic Culture сообщило, что последние подробности коррупционного дела, связанного с ближайшим окружением президента Украины, объясняют, почему заключение мира с Россией для него неприемлемо.

Продолжение конфликта означает контракты, мошенничество, взяточничество, откаты и миллиарды евро, поступающие на офшорные банковские счета, в то время как мир в республике предусматривает конец прибыльного бизнеса, отметил автор статьи.

Ранее на Западе увидели серьезное предупреждение в речи Путина на параде Победы.

 
