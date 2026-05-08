В США считают разрешение украинского конфликта затянувшимся

Разрешение украинского конфликта застопорилось, при этом США готовы сыграть «любую роль» в этом процессе. Об этом на брифинге заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

«Хотя мы (США — прим. ред.) готовы сыграть любую роль, какую можем, чтобы привести это (конфликт — прим. ред.) к мирному дипломатическому урегулированию», — отметил американский политик, добавив, что США всегда готовы подключится к переговорам, если ситуация изменится.

Кроме того, по словам Рубио, Вашингтон не хочет тратить время и силы на разрешение конфликта на Украине, если не увидят прогресса в переговорах.

«Если мы (США — прим. ред.) увидим возможность выступить в качестве посредника и что это приблизит обе стороны к мирным договоренностям, то мы хотели бы в этом участвовать», — добавил госсекретарь США.

Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина ожидает приезда в Киев представителей президента США Дональда Трампа в конце весны или начале лета. Украинский лидер указал, что выслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова по итогам встреч в США, которые были посвящены возобновлению переговоров.

Он также подчеркнул важность «конструктива» в общении с американцами и отметил, что «нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой».

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к трехсторонним переговорам.