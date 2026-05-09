В Кремле заявили о готовности принять делегацию США для переговоров по Украине

Песков: Москва была бы готова принять делегацию из США по вопросу Украины

Москва была бы готова принять делегацию из США для переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока какой-то конкретики на этот счет нет, но естественно, Россия готова это сделать всегда», — сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможной отправке делегации США в Москву для переговоров по украинскому урегулированию.

До этого американский лидер заявил, что будет готов направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

2 мая Трамп высказывал мнение, что кризис на Украине получится урегулировать путем переговоров. Во время мероприятия во Флориде глава США признал, что урегулирование украинского конфликта является непростой задачей, однако, по его словам, все равно надеется, что Соединенные Штаты смогут добиться мира.

