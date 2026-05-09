Трамп заявил о готовности отправить переговорщиков по Украине в Москву

Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Ну, я бы сделал это. Если решу, что это поможет, я сделаю это», — сказал американский лидер журналистам на Южной лужайке Белого дома.

2 мая Трамп высказывал мнение, что кризис на Украине получится урегулировать путем переговоров. Во время мероприятия во Флориде глава США признал, что урегулирование украинского конфликта является непростой задачей, однако, по его словам, все равно надеется, что Соединенные Штаты смогут добиться мира.

Вечером 8 мая дипломатический источник в Брюсселе заявил ТАСС, что страны Европейского союза проведут первую дискуссию о возможности переговоров с Россией на неформальной встрече глав МИД сообщества на Кипре 27-28 мая. По словам источника информагентства, «практических решений не следует ожидать на первой же встрече». Он добавил, что «дискуссия продолжится на встрече глав МИД 15 июня и на следующем саммите ЕС 18-19 июня».

