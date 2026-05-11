Глава МИД Швеции обвинила Россию в «незаинтересованности» в мире на Украине

Глава МИД Швеции Стенергард считает, что РФ не заинтересована в мире на Украине

Глава МИД Швеции Мария Стенергард обвинила Кремль в том, что он не заинтересован в мире на Украине. Об этом она заявила в интервью Euronews.

По ее словам, сейчас Европа должна уделять основное внимание усилению давления на Кремль, а не ведению переговоров. А именно ЕС должен думать о следующем пакете антироссийских санкций и о продолжении поддержки Украины, считает министр.

«Рано или поздно нам придётся поговорить с Москвой. Но поскольку Путин не очень заинтересован в серьёзных мирных переговорах, я думаю, нам следует сосредоточиться на изменении подхода, чтобы заинтересовать его в этом. <...> Они пробуют разные маневры, но нам нужно сосредоточиться на главном: усилении давления на Россию и наращивании поддержки Украины», — сказала глава МИД Швеции.

Также Стенергард добавила, что после смены правительства в Венгрии у Европы появились «лучшие возможности» действовать «быстрее и решительнее» по ключевым геополитическим вопросам, в том числе в отношении поддержки Украины.

9 мая президент Росси Владимир Путин заявил, что, по его мнению, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер является лучшим европейским политиком, который мог бы вести переговоры с Москвой и представлять в них ЕС.

11 мая Кая Каллас подчеркнула, что главы МИД стран-членов ЕС в конце мая собираются обсудить темы возможных переговоров с Россией. Кроме того, Каллас выступила против назначения Шрёдера переговорщиком от Европы.

Президент Финляндии Александр Стубб 11 мая также подчеркнул, что Европе нужно возобновить прямой диалог с Россией. А министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал Европу не выбирать «конкретного человека» для переговоров и продолжить оказывать давление на Москву.

10 мая посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что страны ЕС не демонстрируют своей заинтересованности в восстановлении диалога с Москвой.

Ранее в МИД Эстонии призвали Европу «не отвлекаться» от помощи Украине.