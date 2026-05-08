Трамп рассказал о режиме прекращения огня с Ираном после атаки США на порт республики

Президент США Дональд Трамп после новых ударов США по Ирану утверждает, что режим прекращения огня остается в силе. Об этом сообщает ABC News.

«Прекращение огня действует. Оно в силе», — заявил американский президент.

До этого журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщила в своем аккаунте в X, что США атаковали иранский порт Кешм и город Бендер-Аббас.

Также стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили два летательных аппарата в небе над городом Бендер-Аббас и островом Кешм на юге Исламской Республики.

7 мая телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в Пакистане сообщил, что Иран и США договорились о смягчении морской блокады в обмен на постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствовала бы продолжение переговоров Исламской Республики с США и продолжение перемирия.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.