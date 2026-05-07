Иран и США договорились о возобновлении судоходства в Ормузском проливе

Иран и США договорились о смягчении морской блокады в обмен на постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в Пакистане.

Отмечается, что прогресс в ситуации с кораблями, заблокированными в Ормузском проливе, ожидается в ближайшие часы. По данным телеканала, контакты с иранской стороной продолжаются.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

По прогнозам Citigroup, цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.