Война США и Израиля против Ирана
Верховный лидер Ирана рассказал о планах в отношении Ормузского пролива

Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом, заявил верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи. Его слова передает РИА Новости.

По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

«Иран за счет практической возможности управлять Ормузским проливом намерен обеспечить безопасность региона Персидского залива и положить конец злоупотреблениям противника», — говорится в послании верховного лидера республики.

30 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что администрация Соединенных Штатов предложила другим странам присоединиться к новой коалиции по обеспечению судоходства через Ормузский пролив. По данным издания, государственный департамент направил информацию об этой инициативе в американские посольства и попросил сотрудников убеждать зарубежные правительства присоединяться к ней. Уточняется, что иностранным державам предлагается стать «дипломатическими и/или военными партнерами» США.

Но, как выяснили журналисты, данная коалиция не будет иметь военного характера. Ее члены будут обмениваться сведениями, координировать свои действия и следить за соблюдением санкций.

Ранее в Иране пригрозили США «карающим ответом» за морскую блокаду.

 
