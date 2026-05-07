Иран атаковал военные корабли США в ответ на удар по нефтяному танкеру республики

Иран нанес удар по американским военным кораблям в Ормузском проливе после того, как они попытались атаковать иранский нефтяной танкер. Обэтом сообщает агентство IRIB в соцсети X.

«Вражеские подразделения подверглись обстрелу иранскими ракетами и были вынуждены отступить после получения повреждений», — говорится в публикации.

7 мая телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в Пакистане сообщил, что Иран и США договорились о смягчении морской блокады в обмен на постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

По прогнозам Citigroup, цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.