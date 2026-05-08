Журналистка Fox заявила, что США атаковали иранский порт Кешм

Журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщила в своем аккаунте в X, что США атаковали иранский порт Кешм и город Бендер-Аббас.

«Военные США только что нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас», — написала Гриффин со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Накануне агентство IRIB сообщало, что Иран нанес удар по американским военным кораблям в Ормузском проливе после того, как они попытались атаковать иранский нефтяной танкер.

7 мая телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в Пакистане сообщил, что Иран и США договорились о смягчении морской блокады в обмен на постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.

 
