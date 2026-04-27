В Кремле выступили за продолжение переговоров Ирана с США

Песков: возвращение к боевым действиям не в интересах Ирана и мировой экономики

Москва приветствовала бы продолжение переговоров между США и Ираном, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, российская сторона приветствовала бы продолжение переговоров Исламской Республики с США, а также продолжение перемирия.

«Мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться к боевым действиям - это не в интересах нашего партнера, Ирана, это не в интересах стран (Ормузского) пролива, это не в интересах мировой экономики», — добавил Песков.

27 апреля президент России Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге.

Как отметил российский лидер, народ Ирана мужественно и героически борется за свой суверенитет. По словам президента, Россия надеется, что жители Исламской Республики пройдут период испытаний и наступит мир.

Кроме того, Путин добавил, что Москва будет делать все, что отвечает интересам Ирана и других стран региона, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно быстрее.

До этого Арагчи заявил, что Иран и Россия регулярно вели двусторонние переговоры по широкому кругу вопросов и активные консультации.

Ранее Иран усомнился в готовности США к диалогу.