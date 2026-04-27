Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле выступили за продолжение переговоров Ирана с США

Песков: возвращение к боевым действиям не в интересах Ирана и мировой экономики
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Москва приветствовала бы продолжение переговоров между США и Ираном, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, российская сторона приветствовала бы продолжение переговоров Исламской Республики с США, а также продолжение перемирия.

«Мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться к боевым действиям - это не в интересах нашего партнера, Ирана, это не в интересах стран (Ормузского) пролива, это не в интересах мировой экономики», — добавил Песков.

27 апреля президент России Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге.

Как отметил российский лидер, народ Ирана мужественно и героически борется за свой суверенитет. По словам президента, Россия надеется, что жители Исламской Республики пройдут период испытаний и наступит мир.

Кроме того, Путин добавил, что Москва будет делать все, что отвечает интересам Ирана и других стран региона, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно быстрее.

До этого Арагчи заявил, что Иран и Россия регулярно вели двусторонние переговоры по широкому кругу вопросов и активные консультации.

Ранее Иран усомнился в готовности США к диалогу.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!