На юге Ирана сбили летательные аппараты

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили два летательных аппарата в небе над городом Бендер-Аббас и островом Кешм на юге Исламской Республики. Об этом сообщает Mehr.

«Средства ПВО удалось сбить два летательных аппарата в небе Бендер-Аббаса и Кешма», — говорится в публикации

До этого сообщалось, что истребитель Военно-морских сил США открыл огонь по иранскому танкеру M/T Hasna и вывел его из строя.

4 мая Военно-морские силы Ирана заявили, что не допустили проход американских эсминцев в Ормузский пролив и выпустили ракеты по кораблю США. Это произошло после объявления американского президента о начале операции «Проект Свобода» по выводу из пролива судов, заблокированных на фоне конфликта. В Белом доме заявили журналистам, что теперь военным США разрешено наносить удары по иранским силам при угрозе судоходству, несмотря на действующее прекращение огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран атаковал нефтяной танкер ОАЭ в Ормузском проливе.