Пашинян исключил статус Армении как союзника России по украинскому вопросу

Александр Вильф/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван в украинском вопросе – не союзник России. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Пашинян отметил, что заявлял подобное еще в 2022 или в 2023 году.

Таким образом он ответил на вопрос о последствиях визита в Ереван на саммит Европейского политического сообщества президента Украины Владимира Зеленского.

Также Пашинян добавил, что Ереван поставлял гуманитарную помощь Киеву.

До этого российский сенатор Константин Косачев заявил, что армянские власти «предали» Россию, и это является «очень важным опытом» для Москвы.

С 4 по 5 мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества, главной темой которого было углубление связей Армении с Евросоюзом. 5 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что Ереван придерживается курса на вступление в Евросоюз. Также армянский премьер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

5 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Армения больше не находится под покровительством России. Также Макрон похвалил Пашиняна за то, что он взял курс на евроинтеграцию, и республику теперь не воспринимают как союзника Москвы.

Ранее МИД Белоруссии вызвал дипломата Армении из-за действий Еревана.

 
