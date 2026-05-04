Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Макрон похвалил Армению за решение не быть «сателлитом России»

Макрон: до прихода Пашиняна Армению считали «сателлитом России»
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что тот взял курс на евроинтеграцию, и республику теперь не воспринимают союзником России. Об этом пишет портал News.am.

«Давайте будем честны, восемь лет назад никто бы сюда не приехал <…> Восемь лет назад эту страну <…> рассматривали как де-факто сателлит России», – сказал Макрон в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Макрон отметил, что после 2018 года, когда к власти пришел Пашинян, в Армении произошли большие политические изменения. Он, в частности, напомнил о «бархатной революции», которую организовал Пашинян, чтобы устранить риски для страны. Президент Франции считает, что премьер Армении сделал разворот в сторону от России к Европе, выбрав ее как главный ориентир для развития республики.

Сателлитом называют формально независимое государство, находящееся под политическим и экономическим влиянием другой страны и пользующееся ее покровительством на международной арене.

Никол Пашинян пришел к власти в мае 2018 года на волне массовых народных протестов. В результате «бархатной революции» президент страны Серж Саргсян, выступавший за углубление сотрудничества с Россией, ушел в отставку. В том же году Армения стала парламентской республикой — полномочия президента существенно сократили, а власть перешла к Нацсобранию и премьер-министру.

Ранее стало известно о жестком разговоре Путина и Пашиняна в Кремле.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!