Макрон похвалил Армению за решение не быть «сателлитом России»

Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что тот взял курс на евроинтеграцию, и республику теперь не воспринимают союзником России. Об этом пишет портал News.am.

«Давайте будем честны, восемь лет назад никто бы сюда не приехал <…> Восемь лет назад эту страну <…> рассматривали как де-факто сателлит России», – сказал Макрон в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Макрон отметил, что после 2018 года, когда к власти пришел Пашинян, в Армении произошли большие политические изменения. Он, в частности, напомнил о «бархатной революции», которую организовал Пашинян, чтобы устранить риски для страны. Президент Франции считает, что премьер Армении сделал разворот в сторону от России к Европе, выбрав ее как главный ориентир для развития республики.

Сателлитом называют формально независимое государство, находящееся под политическим и экономическим влиянием другой страны и пользующееся ее покровительством на международной арене.

Никол Пашинян пришел к власти в мае 2018 года на волне массовых народных протестов. В результате «бархатной революции» президент страны Серж Саргсян, выступавший за углубление сотрудничества с Россией, ушел в отставку. В том же году Армения стала парламентской республикой — полномочия президента существенно сократили, а власть перешла к Нацсобранию и премьер-министру.

