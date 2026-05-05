Пашинян объявил о желании Армении вступить в ЕС

Пашинян: Армения будет счастлива, если ее примут в Евросоюз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в рамках саммита Армения — ЕС, что Ереван хотел бы вступить в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пашиняна, перспектива вступления в ЕС стала бы хорошим и дополнительным стимулом для проведения демократических и институциональных реформ в стране. Таким образом Армения смогла бы как можно скорее достичь статуса страны, соответствующей европейским стандартам.

«Это наша промежуточная основная цель, поскольку мы понимаем, что ни одна страна не может стать полноценным членом ЕС без соответствия этим стандартам. <...> Если нас примут в полноправные члены ЕС, мы будем рады и счастливы этому. Если же не примут, в любом случае мы окажемся в выигрышной позиции, поскольку Республика Армения будет страной, имеющей европейские стандарты», — поделился армянский премьер.

При этом Пашинян уточнил, что вопрос принятия той или иной страны в ЕС является политическим решением, а альянс в любой момент может заявить, что больше не желает расширяться.

5 мая армянская сторона подписала с Евросоюзом (ЕС) два документа в рамках саммита Армения — ЕС в Ереване.

4–5 мая в Ереване проходит саммит Европейского политического сообщества. Главная тема — углубление связей Армении с Евросоюзом. Отдельная сессия посвящена Украине, где планируют обсудить дальнейшую стратегию конфликта с Россией. В саммите участвуют представители около 50 стран. Владимир Зеленский уже прибыл в столицу Армении.

Ранее Макрон на ужине в Ереване спел песню под аккомпанемент Пашиняна.