Стало известно, на каком языке общались Пашинян и Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры на английском языке. Об этом сообщает «Лента.ру».

Встреча проходила в Ереване, где стартовал саммит Европейского политического сообщества. Украинский лидер во время рукопожатия с Пашиняном сказал фразу «Thank you so much» («Спасибо большое»). После этого Зеленский и Пашинян сели и начали переговоры. Кроме того, среди фраз можно было услышать от Зеленского «Your team» («Ваша команда») и от Пашиняна — «More than» («Более чем»).

До этого армянская газета Hraparak сообщила, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 апреля провели «жесткий» разговор за закрытыми дверями в Кремле.

Как отмечалось, Москва по итогам встречи в Москве сочла невозможным достичь каких-либо договоренностей с Ереваном. Поэтому было принято решение о практических шагах, отметили журналисты. В частности, в материале упоминается запрет на въезд в Россию бизнесменам, представителям крупных компаний и даже культурных организаций, связанных с властью Пашиняна. Какие-либо подробности, почему было принято такое решение, авторы материала не привели.

Ранее Алиев отказался приезжать на саммит Европейского политического сообщества в Армении.