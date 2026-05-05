МИД Белоруссии вызвал дипломата Армении из-за действий Еревана

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Армении в Минске Артура Саргсяна. Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Там заявили, что армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями Еревана.

Накануне спикер парламента Армении Ален Симонян обвинил Россию в том, что она якобы пытается провести политическую операцию по смене власти в Белоруссии. По его словам, эта страна «управляется» из РФ.

Также политик сравнил Белоруссию с губернией из-за ее отношений с Россией.

6 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надо быть очень аккуратной и корректной в работе с Арменией. Вместе с тем он отметил, что Ереван «вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ, но в то же время остается в организации».

Ранее Пашинян назвал отношения с Белоруссией «неактивными».