Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Политика

МИД Белоруссии вызвал дипломата Армении из-за действий Еревана

МИД Белоруссии заявил протест временному поверенному в делах Армении в Минске
Global Look Press

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Армении в Минске Артура Саргсяна. Об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Там заявили, что армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями Еревана.

Накануне спикер парламента Армении Ален Симонян обвинил Россию в том, что она якобы пытается провести политическую операцию по смене власти в Белоруссии. По его словам, эта страна «управляется» из РФ.

Также политик сравнил Белоруссию с губернией из-за ее отношений с Россией.

6 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надо быть очень аккуратной и корректной в работе с Арменией. Вместе с тем он отметил, что Ереван «вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ, но в то же время остается в организации».

Ранее Пашинян назвал отношения с Белоруссией «неактивными».

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!