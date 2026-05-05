В Совфеде заявили о предательстве Арменией России

Армянские власти «предали» Россию, и это является «очень важным опытом» для Москвы. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Константин Косачев.

По его словам, во время присоединения Армении к Таможенному союзу противники этого шага составляли всего 5% от всего населения страны, однако их интересы обслуживали 350 организаций, которые финансировали западные страны на общую сумму $150 млн. Также прозападную позицию представляли восемь интернет-порталов, блогеры, два телевизионных и четыре интернет-канала, отметил Косачев.

При этом на сторонников вступления Армении в Таможенный союз работало «от силы 10 организаций». И поэтому «ружье, висевшее всё это время на стене, не могло не выстрелить», подчеркнул сенатор.

«Пашинян с его движением ЕЛК! (в переводе на русский —«Выход!») не с улицы появился в 2017-2018 году в армянской политике, ох не с улицы. И в рюкзачке у него тогда были наверняка не собственные прокламации, а чёткие инструкции. Которые и реализуются сейчас в полный рост, цинично, двурушно и без тени смущения. Суверенитетом и не пахнет. Очень важный опыт для России. Сын ошибок трудных. Будем учиться. Это делать никогда не поздно, как бы горько ни было сейчас, когда нас предали», — отметил Косачев.

С 4 по 5 мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества, главной темой которого было углубление связей Армении с Евросоюзом. 5 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что Ереван придерживается курса на вступление в Евросоюз. Также армянский премьер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

5 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Армения больше не находится под покровительством России. Также Макрон похвалил Пашиняна за то, что он взял курс на евроинтеграцию, и республику теперь не воспринимают как союзника Москвы.

Ранее МИД Белоруссии вызвал дипломата Армении из-за действий Еревана.