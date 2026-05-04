На Украине рассказали о возможном «новом этапе» в переговорах

РБК-Украина: США могут предложить снять санкции с России в обмен на уступки

В переговорах по Украине может наступить «новый этап», при котором американцы предложат снять с России санкции в обмен на уступки со стороны Москвы. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что США могут, например, призвать Россию в обмен на снятие санкций пойти на длительное перемирие, без согласования гарантий безопасности для Украины.

«Конечно, дальнобойные удары продлятся независимо от дипломатии, это наша тактика», – отметил собеседник в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

Также один из источников в окружении Зеленского рассказал об уверенности Киева в том, что летом 2026 года Украина может столкнуться с новым «давлением» по поводу мирной сделки. И способность Киева выдержать это «давление» будет зависеть от результатов военной реформы, которая стартует в июне 2026 года, отметил он.

«В июне-июле может быть много вызовов из-за очередной попытки россиян и сочувствующих россиянам дожать Украину до «согласия» на приятное Путину завершение войны. Соответственно, чем более результативной будет армейская реформа, тем более сильными будут позиции в дипломатии, учитывая потенциальное давление, которое может быть», – сказал источник издания в окружении Зеленского.

Также издание написало, что США с непониманием отнеслись к отказу Украину согласиться с выводом ВСУ с занимаемой территории Донбасса. Источники издания отметили, что в Киеве видят в качестве варианта окончания боевых действий остановку сторон на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением Украины в ЕС.

3 мая в посольстве Украины в Вашингтоне заявили, что США пока не ответили на предложение Киева провести новые переговоры по завершению конфликта. 1 мая издание Kyiv Independent сообщило, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили визит на Украину из-за отсутствия прогресса в переговорах.

3 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что близость сделки по Украине является растяжимым понятием.

Ранее Келлог призвал Россию «начать переговоры».