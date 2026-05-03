В Кремле отреагировали на заявление Трампа о близости сделки по Украине

Песков о близости сделки по Украине: это понятие растяжимое
Близость сделки по Украине — понятие растяжимое. Так в беседе с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление президента США об урегулировании конфликта.

«Близкая (сделка — ред.) — это понятие такое растяжимое», — сказал представитель Кремля.

29 апреля глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что президент США Дональд Трамп продолжает верить в достижение «мирной сделки» по Украине. Глава Пентагона также раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена за то, что он «без какой-либо ответственности» передал Украине американское оружие «на сотни миллиардов долларов».

Хегсет добавил, что он «ценит» то, что Европа теперь платит за оружие, которое предоставляют американцы.

1 апреля издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, чтобы оказать давление на европейских союзников. 16 апреля американский президент выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

Ранее в Совфеде заявили, что не стоит ждать скорого возобновления переговоров по Украине.

 
