Кит Келлог: России пора начать переговоры о том, что она может удержать

Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог призвал Россию «вести переговоры» о том, что она «на самом деле может удержать». Об этом он заявил Fox News.

«России пора перестать делать вид, что она может взять все остальное, и начать переговоры о том, что она на самом деле способна удержать», — сказал Келлог.

По его мнению, Москва сейчас не добивается абсолютной победы в конфликте, так как российская армия не находится «по ту сторону Днепра, в Харькове или Киеве». Келлог также призвал Украину не отступать с территории Донбасса, так как это якобы откроет России дорогу на Киев.

4 мая издание «РБК-Украина» написало, что американская сторона с непониманием отнеслась к отказу Украину уступать территорию Донбасса, которая находится под контролем ВСУ. Также источники издания рассказали, что украинские власти видят вариант окончания конфликта в остановке боевых действий на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением страны в ЕС.

23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что споры по территориальному вопросу между Россией и Украиной заключаются в «17-18% Донецкой народной республики». Также в апреле глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил, что у Киева есть «определенное решение» по вопросу Донбасса, которое «удовлетворит» граждан Украины и не будет касаться территориальных уступок.

Ранее Келлог назвал НАТО «трусами» и призвал к новому альянсу с Украиной.