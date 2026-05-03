Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В США заявили об отсутствии благоприятного выхода из конфликта с Ираном

Подполковник Дэвис: для США нет позитивных вариантов окончания войны в Иране
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Следующие три недели могут стать «решающими» для дальнейшего развития событий в Иране, однако США в любом случае не выйдут из конфликта победителем. Об этом в соцсети X написал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, статус-кво, который сейчас наступил в Иране, не может продолжаться вечно, и вскоре «необходимо будет что-то предпринять» для изменения ситуации. Подполковник отметил, что иранцы способны «выдерживать» блокаду США «в течение многих месяцев», тогда как американцы не могут затягивать ее на долгое время «из-за значительных и усугубляющихся финансовых затрат».

«Если мы вернемся к активным боевым действиям, то превратим это стратегическое поражение в абсолютную экономическую катастрофу. Если мы просто уходим и соглашаемся на любые условия, которые можем получить от Тегерана, это остается в зоне чисто стратегического поражения. Для нас нет жизнеспособных вариантов, которые были бы позитивными», — отметил он.

По словам Дэвиса, у Трампа «возникает соблазн» попытаться решить проблему военным путем, однако «военного пути для принуждения Ирана к подчинению не существует», и новая попытка сделать это только увеличит затраты США.

3 мая стало известно о том, что Тегеран передал Вашингтону предложение об урегулировании конфликта, которое состоит из 14 условий. Также портал Axios отмечал, что Иран требует перейти к обсуждению ядерной программы только после достижения договоренностей по другим вопросам.

Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть документ, отметив при этом, что ему трудно представить, что предложения будут приемлемыми для США. 2 мая Трамп допустил, что США могут возобновить удары по Ирану. Также 1 мая представитель Демократической партии США Ричард Блюменталь заявил о возможном нанесении США удара по Ирану в ближайшем будущем.

При этом 1 мая агентство Associated Press писало, что администрация Трампа официально уведомила конгресс о завершении операции против Исламской республики.

Ранее Трамп рассказал, как США и Иран продолжают контакты.

 
Теперь вы знаете
5 мегауспешных фанфиков. Зачем люди читают фанатские выдумки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!