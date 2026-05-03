В США заявили об отсутствии благоприятного выхода из конфликта с Ираном

Следующие три недели могут стать «решающими» для дальнейшего развития событий в Иране, однако США в любом случае не выйдут из конфликта победителем. Об этом в соцсети X написал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, статус-кво, который сейчас наступил в Иране, не может продолжаться вечно, и вскоре «необходимо будет что-то предпринять» для изменения ситуации. Подполковник отметил, что иранцы способны «выдерживать» блокаду США «в течение многих месяцев», тогда как американцы не могут затягивать ее на долгое время «из-за значительных и усугубляющихся финансовых затрат».

«Если мы вернемся к активным боевым действиям, то превратим это стратегическое поражение в абсолютную экономическую катастрофу. Если мы просто уходим и соглашаемся на любые условия, которые можем получить от Тегерана, это остается в зоне чисто стратегического поражения. Для нас нет жизнеспособных вариантов, которые были бы позитивными», — отметил он.

По словам Дэвиса, у Трампа «возникает соблазн» попытаться решить проблему военным путем, однако «военного пути для принуждения Ирана к подчинению не существует», и новая попытка сделать это только увеличит затраты США.

3 мая стало известно о том, что Тегеран передал Вашингтону предложение об урегулировании конфликта, которое состоит из 14 условий. Также портал Axios отмечал, что Иран требует перейти к обсуждению ядерной программы только после достижения договоренностей по другим вопросам.

Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть документ, отметив при этом, что ему трудно представить, что предложения будут приемлемыми для США. 2 мая Трамп допустил, что США могут возобновить удары по Ирану. Также 1 мая представитель Демократической партии США Ричард Блюменталь заявил о возможном нанесении США удара по Ирану в ближайшем будущем.

При этом 1 мая агентство Associated Press писало, что администрация Трампа официально уведомила конгресс о завершении операции против Исламской республики.

Ранее Трамп рассказал, как США и Иран продолжают контакты.