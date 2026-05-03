Иран хочет говорить по атому после соглашения по остальным вопросам

Иран хочет перейти к обсуждению по атому после соглашения по остальным вопросам
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Иран в своем предложении по мирному урегулированию требует перейти к обсуждению ядерной программы только после того, как будет достигнуто соглашение по остальным вопросам. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Оно (иранское предложение — «Газета.Ru») устанавливает дедлайн в один месяц для переговоров о сделке по открытию Ормузского пролива, прекращению морской блокады со стороны США и окончательному завершению войны в Иране и в Ливане», — говорится в публикации.

1 мая представитель Демократической партии в Сенате Соединенных Штатов Ричард Блюменталь заявил о возможном нанесении США удара по Ирану в ближайшем будущем. По его мнению, такая перспектива является «крайне тревожной», поскольку может подвергнуть риску жизни американских граждан и повлечь за собой существенные человеческие потери.

Одновременно с этим появилась информация о том, что в ходе противостояния с США Иран нанес ущерб большинству американских военных объектов, расположенных на территории Ближнего Востока.

Ранее Трамп рассказал, как США и Иран продолжают контакты.

 
