Иран передал США мирный план из 14 пунктов

Власти Ирана передали США документ из 14 пунктов, в котором изложены ключевые условия для завершения конфликта. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В публикации назвали этот документ ответом на мирный план Вашингтона, который состоял из девяти пунктов. Тегеран настаивает на том, чтобы все спорные вопросы были урегулированы в течение 30 дней, тем самым смещая фокус с предложенного США временного перемирия на полноценное окончание войны.

Кроме того, иранские власти требуют от США гарантий ненападения, вывода американских войск из сопредельных регионов, снятия морской блокады и разморозки заблокированных активов Ирана. Тегеран также хочет добиться выплаты репараций, отмены санкций, установления новых правил для судоходства в Ормузском проливе и др.

Тегеран ждет официального ответа от Вашингтона на свои предложения.

9 апреля президент США объявил, что американская армия будет находиться вблизи Ирана до тех пор, пока мирное соглашение не будет полностью исполнено, а в случае его нарушения последуют более масштабные удары. В частности, Вашингтон требует, что Иран больше не будет обогащать уран, а США в координации с властями Исламской Республики «вывезут всю глубоко залегающую ядерную пыль». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран пригрозил США «карающим ответом» за морскую блокаду.