В Европарламенте назвали «наивным» подход США к переговорам по Украине

Подход США к урегулированию конфликта на Украине «слишком наивен», так как не предусматривает давления на Россию. Об этом депутат Европарламента Тейс Ройтен заявил изданию Telegraf.

По его мнению, «ошибка» американского подхода заключается в давлении на Украину, а не на Россию. Поэтому депутат уверен в том, что переговоры «в их нынешнем виде» не приведут к «нужному» Европе результату.

«Честно говоря, я никогда не был особо воодушевлен подходом США. Мне кажется, он очень наивен. <…> Если мы хотим выйти на содержательные переговоры, которые приведут к устойчивому и справедливому миру, нужно давить на Путина», — считает депутат.

При этом Ройтен убежден, что участие в США в урегулировании кризиса будет «неизбежным», так как «на определенном этапе» европейцам «понадобятся гарантии безопасности для Украины». Их, с точки зрения Ройтена, должны взять на себя европейцы и американцы. Пока же Ройтен уверен в том, что ЕС должен «действовать более самостоятельно», давить на Россию, вводить против Москвы санкции и предоставлять Киеву «больше военной поддержки».

29 апреля состоялся телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Трамп во время беседы подчеркнул важность скорейшего прекращения огня на Украине. Также Трамп сказал, что Путин хотел бы найти решение по урегулированию украинского конфликта.

Кроме того, 29 апреля глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что Трамп продолжает верить в достижение «мирной сделки» по Украине. 28 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия поддерживает политический диалог с США для урегулирования конфликта на Украине.

