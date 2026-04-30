В Германии раскритиковали европейцев за отсутствие идей по Украине

Только небольшая группа европейских стран «на самом деле» поддерживает Украину, и они «не имеют четкого представления» о том, что делать дальше. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил экс-начальник штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге.

По его словам, переговорный процесс по Украине «ни к чему не привел», и европейские партнеры Киева не знают, какие действия предпринимать в дальнейшем.

«Если посмотреть на практическую поддержку Украины, то лишь небольшая группа европейских стран на самом деле поддерживает Украину, и они не имеют четкого представления, куда двигаться дальше. <…> Европейские партнеры Украины не имеют идей, кроме как «давайте делать то же самое, давайте оказывать больше поддержки и надеяться, что как-то все решится само собой»», — отметил он.

Ланге считает, сейчас европейцы должны признать, что «попытки угодить» президенту США Дональду Трампу, «не обидеть его» и «играть по его правилам» в вопросе урегулирования украинского конфликта «не дали никаких результатов». Также он отметил, что у США идей больше «не будет», а если они и появятся, то будут «плохими». Поэтому эксперт призвал Украину самостоятельно «разработать определенные идеи» по поводу дальнейшего развития событий.

29 апреля президент России Владимир Путин созвонился с Дональдом Трампом. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Трамп заявил о важности прекращения огня на Украине. После беседы Трамп сказал, что Путин хотел бы найти решение по урегулированию украинского конфликта. Также он подчеркнул, что Украина потерпела поражение, несмотря на «фальшивые новости».

Также 29 апреля глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что Трамп продолжает верить в достижение «мирной сделки по Украине».

