Состоялся разговор Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в ходе брифинга сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он уточнил, что беседа длилась примерно полтора часа.

«Общение президентов велось в дружеском ключе, было откровенным и деловым. Вполне понятно, что Владимир Путин первым делом высказал слова поддержки президенту США в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице Washington Hilton», — сказал Ушаков.

Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия.

Трамп пережил очередное покушение в минувшие выходные. 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, была открыта стрельба. Американский лидер и все представители администрации, находившиеся в этот момент на мероприятии, были эвакуированы, а нападавшего задержали.

