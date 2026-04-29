Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова рассказала о диалоге России и США по Украине

Захарова: РФ поддерживает диалог с США по урегулированию конфликта на Украине
Evgenia Novozhenina/Reuters

Россия поддерживает политический диалог с США для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью индийскому информационному порталу Firstpost заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Стремясь к выработке подлинно компромиссных «развязок» (в украинском урегулировании. — «Газета.Ru»), сегодня мы поддерживаем политический диалог с США», — сказала дипломат.

При этом она отметила, что российская сторона не строит крупных ожиданий.

27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пауза в переговорах по урегулированию конфликта на Украине связана с большей вовлеченностью Соединенных Штатов в войну на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон «гораздо больше занят» войной с Ираном, потому что ведет ее напрямую.

26 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия всегда открыта для контактов с США по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Госдуме заявили, что переговоры по Украине могут возобновиться весной.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!