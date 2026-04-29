Захарова рассказала о диалоге России и США по Украине

Захарова: РФ поддерживает диалог с США по урегулированию конфликта на Украине

Россия поддерживает политический диалог с США для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью индийскому информационному порталу Firstpost заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Стремясь к выработке подлинно компромиссных «развязок» (в украинском урегулировании. — «Газета.Ru»), сегодня мы поддерживаем политический диалог с США», — сказала дипломат.

При этом она отметила, что российская сторона не строит крупных ожиданий.

27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пауза в переговорах по урегулированию конфликта на Украине связана с большей вовлеченностью Соединенных Штатов в войну на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон «гораздо больше занят» войной с Ираном, потому что ведет ее напрямую.

26 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия всегда открыта для контактов с США по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Госдуме заявили, что переговоры по Украине могут возобновиться весной.