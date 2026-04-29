Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп в разговоре с Путиным заявил о важности прекращения огня на Украине

Ушаков: Трамп подчеркнул важность скорейшего прекращения огня на Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности скорейшего прекращения боевых действий на Украине, доверенные лица американского лидера продолжат контакты с РФ и Украиной. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Американский президент акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий, а также готовность со своей стороны всячески этому содействовать», — сказал он.

По словам Ушакова, Трамп верит, что сделка по украинскому урегулированию уже близка.

Путин в свою очередь по просьбе Трампа сообщил президенту Соединенных Штатов, что российская армия удерживает инициативу и теснит позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Ушаков отметил, что лидеры России и США высказали схожие оценки поведения Киева, который затягивает конфликт.

«И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта», — указал помощник главы российского государства.

Путин рассказал Трампу, что ВСУ атакует гражданские объекты в российских городах.

«Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает откровенно к террористическим методам», — добавил Ушаков.

29 апреля Путин провел телефонные переговоры с Трампом.

Ранее Трамп рассказал Путину о положении Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
