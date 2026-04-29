Трамп в разговоре с Путиным заявил о важности прекращения огня на Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности скорейшего прекращения боевых действий на Украине, доверенные лица американского лидера продолжат контакты с РФ и Украиной. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Американский президент акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий, а также готовность со своей стороны всячески этому содействовать», — сказал он.

По словам Ушакова, Трамп верит, что сделка по украинскому урегулированию уже близка.

Путин в свою очередь по просьбе Трампа сообщил президенту Соединенных Штатов, что российская армия удерживает инициативу и теснит позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Ушаков отметил, что лидеры России и США высказали схожие оценки поведения Киева, который затягивает конфликт.

«И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта», — указал помощник главы российского государства.

Путин рассказал Трампу, что ВСУ атакует гражданские объекты в российских городах.

«Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает откровенно к террористическим методам», — добавил Ушаков.

29 апреля Путин провел телефонные переговоры с Трампом.

Ранее Трамп рассказал Путину о положении Ирана.