В МИД Украины рассказали о «тесной» координации действий с ЕС на переговорах

Спикер МИД Украины Тихий: Киев на переговорах координирует свою позицию с ЕС

Украина «очень тесно» координирует со своими европейскими партнерами действия на мирных переговорах по урегулированию конфликта. Об этом в интервью телеканалу «Общественное. Новости» заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

По его словам, Украина «изначально настаивала» на том, что Европа должна быть частью мирного процесса, и сейчас Киев информирует ЕС о переговорах.

«Мы их информируем всегда о том, что происходило на переговорах. Мы с ними координируем позицию, прежде чем на эти переговоры заходим. И мы всячески прилагаем усилия, чтобы у них не складывалось впечатление, что они вычеркнуты из переговоров», – отметил спикер.

Тихий также подчеркнул, что европейские партнеры «очень серьезно» относятся к «рискам» со стороны России, но чем дальше страны ЕС находятся от границы с Россией, тем «острота этой угрозы» для них падает.

23 апреля премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что Евросоюз должен назначить представителя, уполномоченного вести переговоры с Россией по урегулированию украинского кризиса.

21 марта агентство РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник написало, что государства ЕС настаивают на своем участии в переговорах по Украине. В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен обязательно участвовать в урегулировании конфликта на Украине.

Также Зеленский говорил, что продолжает добиваться участия стран ЕС в переговорах по урегулированию конфликта. Кроме того, в марте канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Европы место за столом переговоров по Украине.

В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сегодня Европа находится в состоянии абсолютной униженности вне стола переговоров по Украине.

