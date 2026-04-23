Европейская страна призвала ЕС назначить представителя для переговоров с Россией

Европейский союз должен назначить представителя, уполномоченного вести переговоры с Россией по урегулированию на Украине. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер по прибытии на саммит сообщества на Кипре, его слова приводит ТАСС.

«Меня беспокоит, что Евросоюз не находится за столом переговоров. Европа должна назначить кого-то уполномоченным вести переговоры с российской стороной», — сказал он.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по оценке Москвы, участие ЕС в переговорах по урегулированию на Украине играло бы только деструктивную роль. Она отметила, что, с учетом позиции Брюсселя, сообщество могло бы лишь подорвать мирный процесс.

До этого финский политолог и бывший советник по внешней политике президента Финляндии Хиски Хауккала выразил мнение, что Евросоюз не готов к переговорам с Россией, так как они могут выявить «внутренние противоречия» и слабости внутри объединения.

21 марта агентство РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник написало, что европейские страны настаивают на своем участии в переговорах по Украине.

