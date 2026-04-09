Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Армия Израиля заявила о ликвидации секретаря и племянника главы «Хезболлы»

Mohamed Azakir/Reuters

Израильские военные ударом ликвидировали личного секретаря и племянника главы «Хезболлы» Али Юсуфа Харши в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ нанес удар в районе Бейрута и ликвидировал Али Юсуфа Харши, личного секретаря и племянника генерального секретаря Хезболлы Наима Касема», — говорится в сообщении.

Там отметили, что Харши был близким соратником и личным советником главы Хезболлы Наима Касема и играл центральную роль в управлении и обеспечении безопасности его офиса.

По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, израильская армия нанесла 21 удар по деревням в районе Бинт-Джубайль на юге Ливана за минувшую ночь. Отмечалось, что также были поражены мост Аль-Касмия на юге Ливана и южный пригород Бейрута Дахия.

8 апреля в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные нанесли самую масштабную серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане с начала нынешней эскалации. Там отметили, что атака длилась 10 минут.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.

 
Теперь вы знаете
У какао нашли эффект «антидепрессанта». Сколько шоколада можно есть в день для настроения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!