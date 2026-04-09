Армия Израиля заявила о ликвидации секретаря и племянника главы «Хезболлы»

ЦАХАЛ: в Бейруте ликвидирован секретарь и племянник главы «Хезболлы» Харши

Израильские военные ударом ликвидировали личного секретаря и племянника главы «Хезболлы» Али Юсуфа Харши в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ нанес удар в районе Бейрута и ликвидировал Али Юсуфа Харши, личного секретаря и племянника генерального секретаря Хезболлы Наима Касема», — говорится в сообщении.

Там отметили, что Харши был близким соратником и личным советником главы Хезболлы Наима Касема и играл центральную роль в управлении и обеспечении безопасности его офиса.

По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, израильская армия нанесла 21 удар по деревням в районе Бинт-Джубайль на юге Ливана за минувшую ночь. Отмечалось, что также были поражены мост Аль-Касмия на юге Ливана и южный пригород Бейрута Дахия.

8 апреля в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные нанесли самую масштабную серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане с начала нынешней эскалации. Там отметили, что атака длилась 10 минут.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.