Трамп рассказал о готовности США вернуться к силовому сценарию по Ирану

Трамп: США вернутся к военным действиям против Ирана при отсутствии сделки

США без труда готовы вернуться к силовому сценарию против Ирана, если не получится согласовать с Исламской Республикой приемлемую мирную сделку. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Sky News.

«Если это не будет хорошей сделкой, мы очень легко к этому вернемся», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, переговоры с Ираном уже находятся на продвинутой стадии.

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился полностью открыть Ормузский пролив и обеспечить безопасность судоходства в этой акватории.

До этого Соединенные Штаты договорились о перемирии с Исламской Республикой, которое должно продлиться как минимум две недели. По словам главы Белого дома, решение о временном перемирии было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее премьер Пакистана Шариф просил Трампа продлить Ирану срок соглашения на 14 дней.