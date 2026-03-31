Зеленский дал совет странам Ближнего Востока по переговорам с Ираном

Зеленский: Украина посоветовала ближневосточным странам вести переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавней поездки на Ближний Восток посоветовал местным лидерам вести переговоры по урегулированию конфликта в Иране. Об этом Зеленский рассказал в интервью Axios.

Украинский лидер рассказал, что мнения лидеров ближневосточных стран по поводу урегулирования конфликта с Ираном разделились – некоторые из них ожидают его продолжения, а другие выражают желание поскорее завершить войну.

«Когда они спросили нас, мы посоветовали им прекратить войну как можно скорее и сесть за стол переговоров — даже если они не могут сесть за стол переговоров вместе с Ираном — и найти дипломатический способ положить конец войне. Но это зависит от сторон», — отметил он.

30 марта издание Poilitico сообщило, что Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу помощь в разблокировки Ормузского пролива, который закрыл Иран.

В марте Зеленский говорил, что Украина может направить США средства для борьбы с иранскими дронами, а также своих специалистов. Однако президент США Дональд Трамп сначала сказал, что США не нуждаются в помощи Украины, а затем назвал Зеленского «последним человеком», от которого Вашингтону нужна помощь.

Кроме того, в недавнем интервью NBC News Зеленский заявил, что Россия на 100% делится с Ираном разведывательной информацией, которая помогает Тегерану наносить удары по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский порассуждал, находится ли Нетаньяху на стороне Путина.

 
