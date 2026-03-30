Трамп заявил о подготовке операции по захвату Ормузского пролива

Трамп: США уже заняты взятием под контроль Ормузского пролива

США способны взять под контроль Ормузский пролив. Об этом заявил американский президент в интервью израильскому 14-му каналу.

По его словам, военные США уже занимаются этим.

До этого в Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности в регионе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон готовится к «вылазкам» сухопутных войск в Иране.