«Пусть Россия сдается»: Зеленский отказался считать Украину проигравшей стороной

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается считать Украину проигравшей стороной, призывая при этом организовать трехстороннюю встречу, чтобы продолжать движение по дипломатическому треку. Об этом он заявил журналистам, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что не считает ситуацию тупиковой, после которой непременно украинской стороне надо сдаться.

«Пусть Россия сдается, мы не будем. Мы должны организовывать трехстороннюю встречу и должны идти дальше по дипломатическому треку», — сказал Зеленский.

До этого газета Berliner Zeitung сообщила, что президент Украины «от безысходности» ищет помощи на Ближнем Востоке.

Накануне украинский лидер побывал в Абу-Даби, где встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Страны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

26 марта Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Украина и королевство подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.

Визиты Зеленского на Ближний Восток начались после того, как США попросили Украину помочь защитить военные базы в регионе от ударов Ирана. По словам президента, к Киеву также обратились Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт.

Ранее стало известно о назревающем бунте против Зеленского в Верховной раде.