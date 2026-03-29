Ушаков рассказал об «интересных» предложениях США по Украине

Ушаков: США высказали интересные предложения по Украине, но они не реализуются
Roman Naumov/Global Look Press

США высказали ряд интересных предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются», — сказал он.

По мнению Ушакова, США могли бы реально повлиять на Украину в вопросе урегулирования.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна чувствует себя «медиатором» в мирном процессе, а не стороной конфликта, поскольку не может добиться встречи в трехстороннем формате из-за позиций России и США по месту встречи.

20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пауза в трехстороннем формате (Россия, США, Украина) переговоров по украинскому урегулированию носит временный характер. По его словам, Москва рассчитывает на скорое возобновление переговоров в этом формате.

Ранее Зеленский рассказал, где Украина не согласна вести переговоры.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!