Зеленский назвал условие предоставления гарантий безопасности от США

Зеленский: США предлагают гарантии безопасности в обмен на выход с Донбасса
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Соединенные Штаты предлагают Украине гарантии безопасности в обмен на выход ВСУ с занимаемой части Донбасса. Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters.

Зеленский посетовал, что американский лидер Дональд Трамп выбрал стратегию давления на Украину, а не на Россию. Вашингтон готов завершить оформление документов о гарантиях безопасности только при условии выхода ВСУ с Донбасса, сообщил политик.

«Американцы готовы завершить оформление этих гарантий на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса», – сказал Зеленский.

Он в очередной раз заявил, что это якобы поставит под угрозу безопасность Украины и Европы в целом.

25 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хотел бы встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского для заключения сделки по урегулированию конфликта. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контакты России и США по вопросу урегулирования продолжаются.

24 марта один из членов правящей партии «Слуга народа» рассказал «Украинской правде», что переговоры по урегулированию украинского конфликта, скорее всего, будут поставлены на длительную паузу. Также издание писало, что США на переговорах требуют от Украины вывести войска с территории Донбасса и предлагают взамен построить в стране «рай» и дать Киеву «реальные» гарантии безопасности.

Ранее в Раде рассказали о закрывающемся «окне возможностей» для мира на Украине.

 
