Рютте рассказал о пути Украины в НАТО

Вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции, пишут РИА Новости.

«Существует путь Украины в НАТО, согласованный на саммите в 2024 году. Этот путь займет время, поскольку некоторые союзники пока не поддерживают членство. Поэтому это не стоит на повестке дня сейчас. Вместо этого мы работаем над гарантиями безопасности после прекращения огня или мирного соглашения» — отметил он.

Украинское издание «Политика страны» также написало, что Рютте подчеркнул, что НАТО не считает себя стороной украинского конфликта.

Кроме того, Рютте в докладе за 2025 год заявил, что Россия остается «самой значительной» угрозой для НАТО и евроатлантического региона.

В марте бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «ошибкой» отказ принимать Украину в НАТО. Он подчеркнул, что в конечном итоге Украина должна стать частью альянса.

В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что «основным желанием Украины было вступление в НАТО», однако Киев готов отказаться от этого при условии получения гарантий безопасности от западных стран. Также в декабре президент России Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России.

Ранее Рютте прокомментировал предложение США к Украине.

 
