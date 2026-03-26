Рютте прокомментировал предложение США к Украине

Генсек НАТО Рютте: Украина сама должна принимать решения о своей территории

Решения по территориальным вопросам на переговорах может принимать только сама Украина. Об этом сказал генсек НАТО Марк Рютте, комментируя предложение США к Киеву вывести ВСУ из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, пишет «Европейская правда».

«Что касается территории, любые такие решения, очевидно, должна принимать Украина», — сказал он.

Рютте подчеркнул, что для Украины гарантии безопасности являются ключевым вопросом, и они предотвратят «любую атаку» со стороны России на Украину «в долгосрочной перспективе после долгосрочного прекращения огня или полноценного мирного соглашения».

В мартовском интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении США предоставить гарантии безопасности Украине в обмен на вывод ВСУ со всей территории Донбасса. До этого «Украинская правда» также писала, что Вашингтон предлагает построить «рай» на Украине и дать стране «реальные» гарантии безопасности в обмен выход украинской армии из Донбасса.

Кроме того, «Украинская правда» отмечала, что из-за отказа покинуть Донбасс Украина может остаться без поддержки со стороны США.

В интервью Le Monde Зеленский сказал, что он не выведет войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса из-за того, что на ней располагаются «значительные» оборонительные линии и укрепления, которые являются частью украинских «гарантий безопасности».

Ранее Рютте назвал Россию самой значительной угрозой для НАТО.