Зеленский описал свои отношения с Трампом

Президент Украины Зеленский: у меня и Трампа сложились рабочие отношения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него сложились «рабочие» отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом украинский лидер рассказал в интервью французскому изданию Le Monde.

«У меня и президента Трампа сложились рабочие отношения. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Всем известно, что он хочет положить конец войне России против Украины. Мы тоже этого хотим», — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Украина «хотела бы», чтобы США оказывали большее давление на Россию, так как сейчас его «недостаточно» — причем как со стороны Вашингтона, так и со стороны Европы, отметил Зеленский. По его словам, отмена антироссийских санкций «этому не способствует».

Также в интервью Зеленский сказал, что Украина не согласна с позицией США о том, что Россия стремится к завершению конфликта. Он также подчеркнул, что США предлагают Украине вывести войска с территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Однако, объяснил Зеленский, Украина отказывается от этого шага, так как Киев построил там «значительные» оборонительные линии и укрепления.

В марте Трамп заявил, что удивлен нежеланием Зеленского заключать мирную сделку с Россией. Также американский президент говорил, что Зеленский стал препятствием для урегулирования украинского кризиса, и призывал его «взяться за дело». 20 марта Трамп подчеркнул, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский призвал Трампа не давить на него.

 
