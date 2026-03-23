Рютте оценил роль Трампа в диалоге с Россией после февраля 2022 года

Рютте: Трамп единственный, кому удалось выйти из тупика в отношениях с Путиным

Президент США Дональд Трамп оказался единственным, кому удалось выйти из «тупиковой ситуации» в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным после февраля 2022 года. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью CBS News.

По его словам, усилия Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине имеют решающее значение.

Рютте сказал, что США продолжают взаимодействовать с Киевом с целью оказания максимального давления на Россию и ускорения мирного процесса. Телеведущая отметила, что ослабление санкций против российской нефти не похоже на «максимальное давление». Генсек НАТО ответил, что Трампу «приходится балансировать между множеством разных интересов».

В августе прошлого года президенты Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Главы государств обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности.

Ранее Рютте сравнил Россию с «садовой улиткой».