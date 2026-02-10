Размер шрифта
Тихановская захотела «отвоевать» Белоруссию

Тихановская: мы надеемся, что сможем отвоевать Белоруссию
Global Look Press

Белорусская оппозиция надеется на то, что придет время, когда можно будет «отвоевать» Белоруссию. Об этом заявила в интервью «РБК-Украина» белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

Она подчеркнула, что все еще ожидает «победы» Украины в конфликте с Россией и понадеялась, что Белоруссию когда-то удастся «отвоевать».

«Вы сильны, вы отвоевали свою страну. Мы надеемся, что, когда наступит время, мы тоже сможем отвоевать свою. И контексты в наших странах разные», — заявила Тихановская.

Она также подчеркнула, что задача белорусской оппозиции – «спасти страну» от Лукашенко и от президента России Владимира Путина. По мнению оппозиционерки, Лукашенко «служит России» и является угрозой «как для Украины, так и для Белоруссии».

По словам Тихановской, возможное перемирие на Украине может «заморозить статус-кво и российский контроль над Белоруссией». Она заявила, что в таком случае Белоруссия станет «утешительным призом» для Путина, и этого, с ее точки зрения, «нельзя допустить». Оппозиционерка подчеркнула, что Лукашенко уже наполовину «отдал» страну России, и Украина с белорусскими оппозиционерами «должны решать этот вопрос вместе».

В интервью Тихановская также отметила, что вопрос Белоруссии должен стать частью «большой сделки» по Украине, чтобы Россия не сохранила «плацдарм для новых атак в будущем». По ее словам, Киев и Минск вместе могут представлять сильный регион, который не живет и не работает с Россией».

В феврале Служба внешней разведки России сообщила, что Запад намерен создать подрывной ресурс из белорусских оппозиционеров в преддверии президентских выборов 2030 года. Также украинское издание «Европейская правда» сообщило, что Киев обсуждает с белорусской оппозицией открытие уголовного дела против Лукашенко.

Ранее Зеленский заявил, что у шпица Лукашенко больше прав, чем у народа Белоруссии.
 
