Орбан отреагировал на утверждения о якобы попытках РФ повлиять на выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телеканалу Hir TV опроверг утверждения венгерской оппозиции о якобы попытках Москвы повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля.

Он заявил, что тот, кто придумывает такие истории, «вызывает просто жалость».

«Это все сказки, на которые не стоит тратить время», — сказал Орбан.

Венгерский премьер напомнил о попытках предъявить подобные обвинения нынешнему президенту США, когда тот баллотировался на пост главы Белого дома. Орбан отметил, что оппоненты американского лидера тоже говорили, что победа на выборах ему досталась «не без помощи России». Однако эти домыслы, указал премьер Венгрии, были опровергнуты в июле 2025 года директором Национальной разведки США Тулси Габбард, которая опубликовала документы, свидетельствовавшие о фальсификации данных о «российском следе» в американской избирательной кампании.

По мнению Орбана, партия «Тиса» заранее пытается найти объяснения своего будущего поражения на выборах, именно для этого оппозиция и придумывают «нарратив о мошенничестве» правительства.

Ранее Орбан обвинил Украину в желании разрушить экономику Венгрии.