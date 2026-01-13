Названа дата парламентских выборов в Венгрии

Президент Шуйок: парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля. Об этом сообщил президент страны Тамаш Шуйок, передает ТАСС.

«В соответствии с положениями конституции и закона о выборах я принял решение о проведении выборов депутатов Государственного собрания (однопалатного парламента — прим. ред.) Венгрии в 2026 году», — приводит слова политика его пресс-служба.

Шуйок подчеркнул, что одним из основополагающих принципов демократии является право на свободные выборы. Он призвал всех венгерских граждан воспользоваться этим правом.

10 января стало известно, что правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» избрала действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве кандидата от фракции на пост главы правительства на предстоящих парламентских выборах.

Помимо Орбана, в парламентских выборах примут участие Петер Мадьяр от «Партии уважения и свободы», Ласло Тороцкаи от фракции «Наша Родина», Гергей Ковач от «Партии двухвостой собаки», Клара Добрев от «Демократической коалиции» и Имре Комьяти от «Венгерской социалистической партии».

Ранее СМИ сообщили, что Орбан стал менее популярным среди венгров из-за Трампа.