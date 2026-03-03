Сийярто: пока у власти в Венгрии Орбан, Украина не вступит в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз пока у власти в стране стоит правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает агентство MTI.

По его словам, в ЕС понимают, что в Венгрии не согласятся «на совершенно безумные механизмы финансовой поддержки» Украины.

«Они также знают, что если мы придем или останемся, Украина не будет членом ЕС», — отметил Сийярто.

В случае же, «если им удастся свергнуть венгерское правительство, они также лишат энтузиазма и смелости остальных».

До этого экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС, комментируя блокировку нефти по трубопроводу «Дружба» со стороны Украины заявил, что Брюссель руками Киева пытается создать сложности для снабжения Венгрии нефтепродуктами, чтобы вызвать дефицит топлива и недовольства в обществе. Таким образом планируется подставить Орбана, чтобы тот проиграл парламентские выборы в апреле, отметил Азаров.

Ранее Сийрято рассказал о наличии данных, что Украина намеренно блокирует «Дружбу».