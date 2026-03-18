В США связали с Украиной возможную помощь России Ирану

Политолог Шарап: для России помощь Ирану — возможность отплатить США за Украину
Для России помощь, которую она якобы оказывает Ирану, является «возможностью» отплатить США «той же монетой» за поддержку Украины. Об этом газете Wall Street Journal рассказал политолог Сэмюэл Шарап.

«Это возможность отплатить нам той же монетой за то, что США предоставляют Украине разведывательную информацию в качестве поддержки», — сказал он.

Шарап подчеркнул, что, несмотря на хорошие отношения президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, Кремль все еще рассматривает Вашингтон «как стратегического противника».

Аналитики в разговоре с изданием также отметили, что помощь России Ирану якобы «аналогична» той разведывательной информации, которую США и европейские союзники в последние годы предоставляли Украине.

Издание пишет, что пока помощь Москвы Тегерану «ограничена» как из-за продолжающегося конфликта на Украине, так и из-за нежелания российских властей «рассердить Трампа».

7 марта американские СМИ сообщили о том, что Россия якобы делится с Ираном разведданными о местонахождении войск США, не занимаясь при этом координацией атак Тегерана. Телеканал CNN также рассказывал, что Россия якобы дает Ирану «тактические советы» по поводу применения дронов.

Трамп сперва назвал глупым вопрос о помощи России Ирану, а потом отметил, что Россия может «немного помогать» Тегерану. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также попросил власти России не предоставлять Тегерану «информацию о целях» и другую поддержку.

17 марта газета Wall Street Journal также написала, что Россия якобы могла расширить обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном.

