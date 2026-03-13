Трамп высказался о помощи России Ирану

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия, скорее всего, «немного помогает» Ирану. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Думаю, они, возможно, немного им помогают», — сказал он в интервью Fox News.

Американский лидер считает эту поддержку незначительной. Он отметил, что российская сторона, вероятно, тоже считает, что США оказывают помощь Украине.

10 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Пресс-служба Кремля заявила, что главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе начатую США и Израилем военную операцию. Российский лидер во время беседы подтвердил принципиальную позицию по поддержке скорейшей деэскалации конфликта.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.



Ранее Трамп анонсировал «очень мощные удары» по Ирану.