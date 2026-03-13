В США назвали главного победителя от войны с Ираном

Экономист Ергин: пока что Путин больше всего выиграл от войны США с Ираном

Президент России Владимир Путин пока больше всего выиграл от конфликта США и Ирана. Об этом американский экономист Дэниел Ергин рассказал CNN.

«Владимир Путин выиграл в лотерею. Он пока — самый большой победитель, потому что цена на нефть выросла настолько, что позволяет ему финансировать конфликт на Украине. И санкции снимаются», — заявил Йергин.

Издание пишет, что «нефтяной бум» — это «лишь один из способов» для Владимира Путина извлечь выгоду от конфликта США и Ирана. Отмечается, что США и их европейские союзники могут перенаправить ресурсы и вооружения с Украины на Ближний Восток.

В начале марта Bloomberg назвал Владимира Путина «безусловным победителем» конфликта США, Израиля и Ирана. Издание отметило, что конфликт может истощить американские запасы ракет, повысить мировые цены на нефть и оживить рынок российских энергоносителей.

До этого издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что для восстановления нормального уровня экспорта нефти из стран Персидского залива после завершения боевых действий на Ближнем Востоке могут потребоваться месяцы.

Также Bloomberg писал, что из-за атаки США на Иран Россия может восстановить свое влияние на энергетическом рынке ЕС, а если конфликт продлится до середины апреля, цена на нефть может подняться до $130 за баррель.

