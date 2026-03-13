Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В США назвали главного победителя от войны с Ираном

Экономист Ергин: пока что Путин больше всего выиграл от войны США с Ираном
Majid Asgaripour/WANA

Президент России Владимир Путин пока больше всего выиграл от конфликта США и Ирана. Об этом американский экономист Дэниел Ергин рассказал CNN.

«Владимир Путин выиграл в лотерею. Он пока — самый большой победитель, потому что цена на нефть выросла настолько, что позволяет ему финансировать конфликт на Украине. И санкции снимаются», — заявил Йергин.

Издание пишет, что «нефтяной бум» — это «лишь один из способов» для Владимира Путина извлечь выгоду от конфликта США и Ирана. Отмечается, что США и их европейские союзники могут перенаправить ресурсы и вооружения с Украины на Ближний Восток.

В начале марта Bloomberg назвал Владимира Путина «безусловным победителем» конфликта США, Израиля и Ирана. Издание отметило, что конфликт может истощить американские запасы ракет, повысить мировые цены на нефть и оживить рынок российских энергоносителей.

До этого издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что для восстановления нормального уровня экспорта нефти из стран Персидского залива после завершения боевых действий на Ближнем Востоке могут потребоваться месяцы.

Также Bloomberg писал, что из-за атаки США на Иран Россия может восстановить свое влияние на энергетическом рынке ЕС, а если конфликт продлится до середины апреля, цена на нефть может подняться до $130 за баррель.

Ранее в Европе рассказали о «мрачном сценарии» для Украины из-за атаки США на Иран.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!